Триумф паршивой овцы

«Умное голосование» теперь — не технология Навального, а товарный знак фирмы, торгующей овечьей шерстью.

Арбитражный суд Москвы запретил сервисам Google и «Яндекс» выдавать по запросу пользователей словосочетание «умное голосование». Решение было принято как обеспечительная мера по иску ставропольской компании, торгующей шерстью. В начале августа компания зарегистрировала товарный знак и логотип, идентичный проекту Алексея Навального.

Заявку компании «Вулинтертрейд» на регистрацию товарного знака «Умное голосование» Роспатент одобрил в рекордно короткие сроки: она была подана 29 июня этого года, а уже 27 июля ведомство приняло положительное решение. Хотя в самом Роспатенте указывают, что обычно процедура занимает от 6 месяцев до 18,5 месяца.

«Вулинтертрейд» — небольшая компания в Невинномысске, торгующая овечьей шерстью, официально в ней работают два человека, в 2020 году прибыль торговцев составила 3,9 миллиона рублей. Владелец компании — Асият Магомедова вместе с директором Даниялом Умаровым, по данным Картотека.Ру, с 2007 года владеют, либо управляют несколькими компаниями, связанными с торговлей сельхозпродукцией.

Журналисты «Би-би-си» выяснили, что компания «Вулинтертрейд» изначально была зарегистрирована в Махачкале и называлась «Регул», а учредил ее бывший сотрудник МВД Ашур Ашуров.

В приложении GetContact, которое показывает, как номер телефона записан у других пользователей, номер Ашурова чаще всего встречается с аббревиатурой «УБЭП» — негласным названием управления МВД, где служил сотрудник с таким именем и фамилией. Два года назад компания «Регул» перешла семье дагестанского предпринимателя Абдулы Умарова, после чего стала называться «Вулинтертрейд».

На вопрос журналистов, зачем понадобилось регистрировать торговую марку и знак «Умное голосование», идентичный проекту Алексея Навального, Умаров ответил уклончиво.

— Это была прихоть, вот так я решил сделать. Неужели я не имею на это права? Я что, закон нарушаю? — сказал Умаров журналистам.

Иски «Вулинтертрейда» к Google и «Яндексу» Арбитражный суд Москвы принял к производству 3 сентября. Ставропольские торговцы шерстью потребовали от крупнейших поисковиков прекратить нарушения исключительных прав на товарный знак «Умное голосование». В качестве обеспечительной меры суд принял решение запретить поисковикам выдавать словосочетание «Умное голосование». В качестве третьей стороны суд привлек Роскомнадзор, первые два заседания назначены на 8 и 23 ноября.

«Умное голосование» — стратегия, предложенная командой политика Алексея Навального в 2018 году для снижения на выборах результатов партии власти «Единая Россия» на муниципальных, региональных и федеральных выборах. Избирателю предлагается поддержать того из оппозиционных кандидатов, кто имеет наибольшие шансы на победу в конкретном округе. На выборах 2019 года в Московскую городскую думу «умное голосование» серьезно подорвало позиции «Единой России»: из 45 мандатов у нее оказалось всего 25, а в парламенте предыдущего созыва было 38.

Оператором сайта «Умное голосование» до недавнего времени выступало ООО «Страна приливов», а ответственным лицом — директор Фонда борьбы с коррупцией (признан Мосгорсудом экстремистской организацией, включен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента» — Ред.) Иван Жданов. В июне этого года ФБК и Фонд защиты прав жителей (ФЗПГ) вместе с региональными штабами были включены в список экстремистских организаций. А 6 сентября стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт «УГ».

— Основанием для прекращения использования упомянутого сервиса является требование Генеральной прокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией, — цитирует «РИА Новости» объяснение Роскомнадзора.

Вскоре после этого «Яндекс» удалил ссылки на сайт «Умное голосование» и его «зеркала».

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически»,— сказала компания изданию TJ.

Елена Романова, Собкор «Новой»

—