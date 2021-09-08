Не смешиваем шампунь с водой: ошибки мытья головы, из-за которых портятся волосы

Вы ухаживаете за своими волосами, но при этом они выглядят сухими и похожи на сено? Вероятно, вы совершаете одну или несколько серьезных ошибок при их мытье. Обычно мы не придаем этому занятию должного значения, но именно при контакте с водой и моющими средствами волосы больше всего повреждаются. Если вы очищаете их неправильно, все ваши усилия по уходу будут напрасными. Проверьте, каких ошибок нельзя допускать при мытье волос.

Ошибка № 1: вы моете волосы по всей длине

Ваши волосы могут все время выглядеть сухими и тусклыми, потому что вы их каждый раз моете по всей длине. Звучит абсурдно? Но этому есть объяснение.

На самом деле мытье головы – это очистка кожи и прядей у ​​корней, потому что именно там собирается излишек жира, который придает прическе неопрятный вид. Длина не требует специального мытья. Обычно у кожи головы волосы жирные, а на несколько сантиметров ниже – сухие. Поэтому при мытье сосредоточьтесь только на распределении шампуня по голове, чтобы тщательно смыть кожный жир и остатки средств для укладки. Не стягивайте пену на волосы, не говоря уже о том, чтобы втирать в них шампунь, потому что содержащиеся в косметике моющие средства еще больше высушат их. Распределенные по длине загрязнения, такие как пыль или лак, можно успешно удалить пеной, стекающей по волосам при ополаскивании.

Кстати, не забывайте ежедневно пользоваться мягкими шампунями без сильнодействующих моющих средств, таких как Sodium Laureth Sulfate. Это тот же ингредиент, который часто можно найти в жидкостях для мытья посуды. Безопаснее всего использовать натуральные шампуни на основе очень мягких очищающих веществ (например, децил глюкозид, лауроил саркозинат натрия). Они не раздражают кожу головы и не вредят прядям.

Ошибка № 2: вы не используете кондиционер после каждого мытья

Если вы хотите, чтобы волосы были увлажненными и выглядели здоровыми – наносите кондиционер после каждого мытья. Не волнуйтесь, это не обязательно должен быть длительный ритуал с надеванием шапочки, ожиданием 20 минут и полосканием (хотя такую ​​процедуру стоит проводить время от времени). Если вы спешите, просто нанесите кондиционер на 2-3 минуты – это все же лучшее решение, чем совсем его не использовать. В случае сухих и поврежденных волос старайтесь применять кондиционеры и смягчающие маски с высоким содержанием масел, которые слегка утяжеляют вьющиеся пряди. Они также помогут восстановить поврежденный жировой слой вокруг волокон и придать тусклым волосам здоровый вид.

Ошибка № 3: вы не разбавляете шампунь

Шампунь в классическом виде представляет собой гелевую суспензию, которая сильно пенится. Нанесенный непосредственно на волосы и кожу головы, он может подействовать слишком сильно, поэтому рекомендуется предварительно смешать его с водой и вспенить. Это метод «чашки», который уже много лет используют и рекомендуют самые известные парикмахеры. Он заключается в разведении шампуня в небольшой чашке или миске, его перемешивании и нанесении полученной пены на голову. Благодаря этому умному методу ваши волосы будут менее подвержены пересыханию, вы сэкономите больше продукта и меньше моющих средств попадет в окружающую среду.

Ошибка № 4: вы делаете круговые движения во время мытья

Четвертая ошибка кажется очень тривиальной, но на самом деле она может иметь большое значение для здоровья ваших волос, особенно если вы жалуетесь на их спутывание, ломкость и тусклый вид. Дело в том, что нужно уметь правильно мыть голову. Не следует массировать волосы круговыми движениями, потому что тогда пряди запутаются и их сложнее будет расчесать, высушив полотенцем. Лучший метод – аккуратно помассировать голову кончиками пальцев по прямой линии. Выполняйте это движение без особого трения.