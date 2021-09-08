Почему у некурящих людей может развиться рак легкого? Новые данные



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Рак легкого – ведущая причина онкологической смертности. В 10-25% случаев эта опухоль развивается у некурящих людей, происходит это у них в более молодом возрасте, чем у курильщиков.

Известно, что на риск рака легкого влияют такие факторы, как пассивное курение, воздействие радона и асбеста, болезни легких. Однако ученые считают, что их влияние не может объяснить такую распространенность болезни у некурящих людей.

В новом исследовании, проведенном под руководством специалистов из Национальных институтов здоровья США, ученые провели секвенирование генома раковых и нормальных тканей 232 некурящих пациентов с несколькими типами рака легкого. Исследование было проведено до того, как люди начали лечиться.

Рак легкого

Мужчины страдают раком легкого в 7-10 раз чаще, чем женщины, причем заболеваемость увеличивается пропорционально возрасту. У мужчин в 60-69 лет уровень заболеваемости в 60 раз выше, чем у 30-39-летних

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Авторы исследования сначала проверили раковый геном на наличие способных приводить к онкологическим заболеваниям известных мутаций, которые развиваются в результате окислительного стресса и действия канцерогенов. (Современные методы помогают уточнить, какая именно мутация стала причиной рака). Ученые обнаружили, что известные онкогенные мутации не объясняют некоторые случаи рака.

Выяснилось, что у некурящих людей мутации, вызывающие рак, обычно связаны с эндогенным повреждением генов, то есть, с воздействием различных процессов, происходящих в организме. Даже у людей, на которых воздействовало пассивное курение, не было мутаций, связанных с прямым действием табачного дыма. Ученые отмечают, что в исследовании было сравнительно немного участников и не было известно, как часто они пассивно курили.

«Нам требуется большая выборка с детальной информацией, чтобы изучить влияние пассивного курения на развитие рака легкого у некурящих», – сказала Мария Тереза Ланди (Maria Teresa Landi) из отдела Эпидемиологии и генетики рака Национальных институтов здоровья США, ведущий автор исследования.

Анализ генома также выявил три новых подтипа рака легкого у некурящих людей. Ученые дали им музыкальные названия в зависимости от количества мутаций:

«пиано» (вариант с наименьшим количеством мутаций, с очень медленным ростом);

«меццо-форте» (мутации сочетаются с хромосомными изменениями, растет относительно быстро);

«форте» (характеризуется удвоением генома и быстрым ростом).

Ученые считают, что обнаружение новых подтипов рака приведет к разработке индивидуальных подходов к их лечению и профилактике.

«Мы только начинаем понимать, как развиваются эти опухоли. Этот анализ показывает, что существуют различия в раковых опухолях легких у людей, которые никогда не курили», – сказала Ланди.