Das Erste – теракты 11 сентября развязали руки полицейскому государству в США

После терактов 11 сентября 2001 года в США был принят пакет законов, расширяющих полномочия спецслужб, пишет Das Erste. С тех пор агенты могут прослушивать телефоны, проводить обыски, отслеживать денежные потоки практически без каких-либо судебных решений. Это привело к усилению в стране полицейского государства, об истинных масштабах деятельности которого широкой общественности стало известно только благодаря экс-сотруднику АНБ Эдварду Сноудену.



Reuters

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке бывший президент США Джордж Буш — младший принял так называемый Патриотический акт в целях борьбы с радикалами, угрожающими безопасности его страны, напоминает Das Erste. Этот пакет законов получил широкую поддержку среди как республиканцев, так и демократов. С помощью него американские власти хотели найти ответ на вопрос: «Почему были проигнорированы тревожные признаки надвигающейся катастрофы?»

Но «Патриотический акт» был не просто списком пожеланий спецслужб, продолжает немецкий телеканал. Спустя годы он стал символом усиления в стране полицейского государства. Агентам развязали руки, они могли прослушивать телефоны, проводить обыски, отслеживать денежные потоки практически без каких-либо судебных решений. Организации по защите гражданских прав уже тогда били тревогу. Оглядываясь назад, они считают, что их опасения подтвердились.

В следующие 10 лет контроль над гражданами значительно усилился. При этом многие меры принимались в тайне от них, и зачастую они даже выходили за рамки «Патриотического акта». В их деле спецслужбам очень сильно помогла техническая революция. Об истинных масштабах происходящего широкой общественности стало известно только благодаря экс-сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену. По его словам, АНБ обладает самыми обширными в истории возможностями для слежки и может использовать их в том числе против ни в чём не повинных граждан.

В Американском союзе защиты гражданских свобод считают, что памятные мероприятия, приуроченные к 11 сентября, — это очередной повод задуматься над происходящим. По мнению Эшли Горски — одного из юристов этой организации, — ситуация показывает, как полномочия, которыми наделяют ведомства в экстренной ситуации, становятся новой нормой. Сейчас благодаря современным технологиям власти могут обрабатывать огромные объёмы данных и отслеживать любые движения. По её словам, кибервойна с терроризмом в глубинах интернета также приведёт к ограничению гражданских свобод. В связи с этим необходимо принимать реформы и обеспечивать большую прозрачность, настаивают в союзе: «Тех реформочек, которые были до этого, недостаточно для защиты граждан. Исполнительная власть в США слишком могущественна, так как в рамках разведывательной деятельности у неё есть возможность собирать данные такого объёма».