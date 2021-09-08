Названы пищевые привычки, разрушающие иммунную систему

Зарубежные исследователи назвали пищевые привычки, которые приводят к разрушению иммунной системы. Медики рассказали о необходимости отказа от вредных продуктов и назвали пищу, которая укрепит организм с наступлением осени.

Рацион и пищевые привычки человека существенно влияют на его состояние здоровья. По данным доктора медицинских наук Линдси ДеСото, функциональность иммунных клеток может значительно сократиться под воздействием обилия в рационе простых углеводов и сахара. Аналогичное воздействие оказывают на организм и избыточные порции алкоголя, особенно важно это учитывать с приходом холодов. Кроме того, подобные напитки могут вступать в реакцию с препаратами, которые человек принимает от простудных заболеваний, снижая их эффективность.

Не лучшим перекусом называет диетолог Леонила Кампос популярные снеки, чипсы и печенье. В их составе содержится слишком много насыщенных жиров, соли и сахара, из-за чего они могут спровоцировать расстройства сердечно-сосудистой системы. Страдают от подобного рациона и почки, что может закончиться воспалительными процессами в них. Осенью и зимой лучше отказаться от употребления продуктов фастфуда, так как слишком жирная пища также может привести к сбою в работе целого ряда органов и систем.

При этом стоит помнить, что и понижать калорийность питания также нельзя. По данным представительницы Академии питания и диетологии Роксаны Эхсани, чтобы повысить иммунитет, нужно питаться не только правильно, исключая вредные продукты, но и полноценно. Ограничения в еде ослабляют иммунные клетки и повышают восприимчивость перед инфекционными заболеваниями.

Источник: profile.ru