Вирусологи обнаружили «сверхчеловеческий» иммунитет против COVID-19

Вирусологи провели масштабное исследование формирования иммунитета против COVID-19 при вакцинации и естественном приобретении антител. В результате удалось установить, что некоторые переболевшие коронавирусом люди получают «сверхчеловеческую» иммунную защиту.

В ходе исследования вирусологи изучили статистические данные из Израиля. Данная страна начала раньше всех проводить вакцинацию, поэтому в процентном соотношении она является примером идеального противодействия пандемии. Ученые установили: среди вакцинированных лиц случаи заболевания коронавирусом встречаются намного реже, что вполне логично. Однако была замечена одна интересная закономерность. Если человек переболел COVID-19, а потом еще и вакцинировался, то риск повторного заражения снижается в два раза. Вирусологи уверены, что это связано с формированием гибридного иммунитета, который в свою очередь дает «сверхчеловеческий» запас необходимых антител.

Исследование показало: гибридная иммунная система эффективно противостоит не только старым штаммам вируса, но и противодействует мутациям. Случаи заражения среди переболевших COVID-19, которые позже вакцинировались, дельта-мутагеном коронавируса значительно ниже, чем у остальных людей. Даже при инфиксации заболевание в большинстве случаев проходит в легкой форме. В результате исследователи подчеркнули, что вакцинация необходима в любом случае, поскольку она значительно снизит риск повторного заражения любым штаммом COVID-19.

Источник: medicalinsider.ru