 

Вирусологи обнаружили «сверхчеловеческий» иммунитет против COVID-19

08.09.2021, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вирусологи провели масштабное исследование формирования иммунитета против COVID-19 при вакцинации и естественном приобретении антител. В результате удалось установить, что некоторые переболевшие коронавирусом люди получают «сверхчеловеческую» иммунную защиту.
В ходе исследования вирусологи изучили статистические данные из Израиля. Данная страна начала раньше всех проводить вакцинацию, поэтому в процентном соотношении она является примером идеального противодействия пандемии. Ученые установили: среди вакцинированных лиц случаи заболевания коронавирусом встречаются намного реже, что вполне логично. Однако была замечена одна интересная закономерность. Если человек переболел COVID-19, а потом еще и вакцинировался, то риск повторного заражения снижается в два раза. Вирусологи уверены, что это связано с формированием гибридного иммунитета, который в свою очередь дает «сверхчеловеческий» запас необходимых антител.

Исследование показало: гибридная иммунная система эффективно противостоит не только старым штаммам вируса, но и противодействует мутациям. Случаи заражения среди переболевших COVID-19, которые позже вакцинировались, дельта-мутагеном коронавируса значительно ниже, чем у остальных людей. Даже при инфиксации заболевание в большинстве случаев проходит в легкой форме. В результате исследователи подчеркнули, что вакцинация необходима в любом случае, поскольку она значительно снизит риск повторного заражения любым штаммом COVID-19.

Источник: medicalinsider.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Ученые рассказали о новом способе лечения рака

04.06 / Мнение: Косяки и двери

23.01 / Мнение: Два факта, почему я осуждаю митинги “протеста” и теряю на этом людей

11.05 / Nubia готовится выпустить игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой

21.06 / Аресты в Тихом центре

18.08 / Почему Зеленский не соответствует требованиям должности президента – ответил экс-премьер Украины

18.07 / Центробанк потратит часть золотовалютных резервов на стабилизацию цен на бананы и морковь

01.07 / Московская служба занятости трудоустроила более 47 тысяч человек

24.06 / Мнение: Игрушки

15.12 / Виталий Кличко предложил провести чемпионат Европы по квиддичу в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика