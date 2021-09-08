Кристина Асмус рассказала о заботливом новом возлюбленном

Актриса Кристина Асмус рассказала, что уже не одинока, как оказалось, ее новый возлюбленный очень заботлив. Отношения с ним звезда назвала «абсолютной любовью» и мощной поддержкой ее молодого человека.

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус оставалась одна, что вызывало множество слухов в СМИ об ее личной жизни. Сейчас стало известно, что актриса уже не одна, об этом она сама написала на странице своего профиля в соцсети Instagram. По словам звезды, она занята сразу в нескольких проектах, но не чувствует дискомфорта. Справиться со всем ей помогает два любимых и любящих человека, ее дочь и новый избранник.

Асмус не пояснила его имя, но отношения с ним селебрити назвала «абсолютной любовью». Мощная поддержка близких дает экс-супруге Харламова стимул и потенциал для развития. На данный момент звезда задействована в в театральной постановке «Лед Макбет из Мценского уезда», а также в съемках телесериала «Люся».

Стоит отметить, что после окончания бракоразводного процесса в июне прошлого года Кристине Асмус приписывали романы с многими известными мужчинами России. Однако сама артистка опровергла отношения как с Алексеем Чадовым, Милошем Биковичем, так и с Александром Петровым.

Источник: ren.tv