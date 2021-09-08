 

Гордон предложил назвать Украину Россией-1: Троллинг высшего порядка

08.09.2021, 10:26, Разное
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Недавно Алексей Арестович заявил, что Украину следует назвать Русью-Украиной. Советник главы офиса Владимира Зеленского даже добавил: “Мы работаем над этим”. Его слова не остались незамеченными. Идею прокомментировала даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предложив слов вариант названия Незалежной – Укрусь.

Накануне же в эфире телеканала “Україна 24” Арестович объяснил, что слова о необходимости переименования страны – это его сугубо личное мнение и к офису Зеленского не имеют никакого отношения. Он также рассказал, что еще в 2009 году писал о Руси-Украине.

Находящийся в студии передачи “Час Голованова” журналист Дмитрий Гордон предложил назвать Украину Россией-1, чтобы РФ была Россией-2. Он уточнил, что не имеет в виду российский телеканал. “Это был бы троллинг высшего порядка”, – считает журналист, отличающийся специфическим чувством юмора.

Напомним, ранее Алексей Арестович объяснил, почему Украина лишилась Крыма. По словам советника главы Офиса Зеленского, в 2014 году среди украинских военнослужащих наблюдался “тотальный моральный обвал”, поэтому не нашлось тех, кто мог бы открыть огонь по российским солдатам.



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