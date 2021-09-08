Названа вероятная причина взрыва в подмосковном Ногинске

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08.09.2021, 10:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПричиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры, сообщил источник в экстренных службах.

«Причина взрыва – утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры», – сказал ТАСС источник.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске в среду утром, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Очевидцы рассказали подробности произошедшего. Взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Взрывной волной выбило окна в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом. 



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