Названа вероятная причина взрыва в подмосковном Ногинске

Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры, сообщил источник в экстренных службах.

«Причина взрыва – утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры», – сказал ТАСС источник.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске в среду утром, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Очевидцы рассказали подробности произошедшего. Взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Взрывной волной выбило окна в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом.