При взрыве газа в Екатеринбурге пострадал человек

В результате взрыва газа в жилом доме в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пострадал один человек, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, пострадал один человек», – сказал ТАСС источник.

По его словам, жильцы подъезда, где произошел взрыв, эвакуированы. Он отметил, что был слышен хлопок, серьезных разрушений нет.

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко сообщил, что информация о ЧП проверяется. Тем временем в МЧС по региону сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры.