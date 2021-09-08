 

Мать вызвала скорую на пятый день. Подробности отравления детей грибами в Винницкой области

08.09.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Гайсинскую районную больницу доставили троих детей в тяжелом состоянии. Две девочки – четырех и 12 лет умерли, за жизнь 13-летнего мальчика борются медики.

Первой в больницу привезли 12-летнюю Владиславу, у девочки были симптомы сильного отравления, ее сердце останавливалось несколько раз. На следующий день в больницу доставили ее сестру.

Медики не знали, чем отравились дети, их мать на тот момент ничего не рассказала. Позже женщина призналась, что пыталась лечить детей дома и вызвала скорую на пятый день болезни.

“Это была бледная поганка. По симптомам мы догадывались. Это мы узнали 6 сентября и начали предоставлять терапию в соответствии с протоколами при отравлении грибами, но учтите – уже пять суток [прошло] “, — добавляет врач.

Следователям 40-летняя женщина рассказала, что была занята на кухне, за младшими детьми присматривали старшие.

“Они где-то собрали грибы, она закрывала, детям не давала их есть, как они наелись этих грибов, она не может объяснить”, – рассказали в полиции.

Женщине планируют сообщить о подозрении за недосмотр за детьми. Правоохранители добавили, что семья на учете в соцслужбах не стоит.

Контекст:

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, окончательно причину смерти девочек установят по результатам судмедэкспертизы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / CDC: Коронавирус может распространяться воздушно-капельным путем

01.08 / Слет ветеранов СС прошел в Эстонии

23.08 / N-TV – «движемся назад, а не вперёд» — Барнье о переговорах по брекситу

12.08 / В Киеве владелец сети магазинов применил газовый баллончик к инспектору по парковке. Кличко призвал полицию расследовать инцидент

16.09 / Аналитики: российский кредит поможет Лукашенко, но ненадолго

22.02 / В КИУ назвали основных союзников фракции “Слуга народа” в парламенте

23.08 / Украина получила от МВФ $2,7 млрд, в Киеве прошел саммит Крымской платформы. Главное за день

09.08 / Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией

10.08 / Месси успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с «ПСЖ»

30.09 / Российские хакеры стоят за большинством атак на клиентов Microsoft

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика