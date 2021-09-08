Мать вызвала скорую на пятый день. Подробности отравления детей грибами в Винницкой области

В Гайсинскую районную больницу доставили троих детей в тяжелом состоянии. Две девочки – четырех и 12 лет умерли, за жизнь 13-летнего мальчика борются медики.

Первой в больницу привезли 12-летнюю Владиславу, у девочки были симптомы сильного отравления, ее сердце останавливалось несколько раз. На следующий день в больницу доставили ее сестру.

Медики не знали, чем отравились дети, их мать на тот момент ничего не рассказала. Позже женщина призналась, что пыталась лечить детей дома и вызвала скорую на пятый день болезни.

“Это была бледная поганка. По симптомам мы догадывались. Это мы узнали 6 сентября и начали предоставлять терапию в соответствии с протоколами при отравлении грибами, но учтите – уже пять суток [прошло] “, — добавляет врач.

Следователям 40-летняя женщина рассказала, что была занята на кухне, за младшими детьми присматривали старшие.

“Они где-то собрали грибы, она закрывала, детям не давала их есть, как они наелись этих грибов, она не может объяснить”, – рассказали в полиции.

Женщине планируют сообщить о подозрении за недосмотр за детьми. Правоохранители добавили, что семья на учете в соцслужбах не стоит.

Контекст:

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, окончательно причину смерти девочек установят по результатам судмедэкспертизы.

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