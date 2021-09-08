 

“Леся, ты секси”. Никитюк снялась в черном латексе

08.09.2021, 10:08, Новости дня
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“Давайте договоримся, раз и навсегда! Я выставляю фотки, вы лайкаете и пишете в комментах, что я amazing”, – предложила она.

Amazing переводится с английского как “удивительная”.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Вау, Леся, ты секси!” – заявил подписчик suzdalsofia818.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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