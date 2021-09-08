 

“Ты чертов дурак”. В Австралии утка смогла имитировать человеческую речь

08.09.2021, 10:08, Новости дня
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Исследователи записали звуки, которые издавала лопастная утка Потрошитель, выращенная в заповеднике Тидбинбилла, к югу от Канберры. На записи она издает звуки, похожие на фразу “You bloody fool”, которая переводится как “Ты чертов дурак”.

Ученые полагают, что птица имитировала фразу, которую она слышала в какой-то момент, произнесенную одним из ее смотрителей.

На этой же записи зафиксирован еще один звук, который издавал Потрошитель – он похож на захлопывающейся дверь вольера.

Оба звука утка издавала во время брачных игр.

ВИДЕОВидео: The Telegraph / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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