 

Skoda объявила комплектации и цены обновленного кроссовера Kodiaq

08.09.2021, 9:52, Новости дня
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Чешский автогигант Skoda презентовал обновленную версию кроссовера Kodiaq.

Приобрести автомобиль можно в модификациях Active, Ambition и Style и эксклюзивных версиях с ценником от 1,96 млн рублей. Уже к четвертому кварталу автомобиль начнет поступать к местным дилерам. По внешнему виду автомобиль получил модернизированный капот, стильную решетку радиатора, разделенную светодиодную оптику. Отличить новинку кроссовера также можно по бамперам и задним фонарям.

В салоне применили более дорогие материалы отделки, включая декоративные вставки на панелях. Под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый мотор на 125 л.с. мощности в базовом исполнении. В топовой комплектации установили 2-литровый бензиновый агрегат на 180 л.с. Цена паркетника составит 2,53 млн рублей.



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