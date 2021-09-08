В Китае начались продажи новой версии кроссовера Geely Emgrand X7

Китайская компания Geely объявила о выходе на местном рынке обновленного кроссовера Geely Emgrand X7.

Данный автомобиль отличается решеткой радиатора, формой головной оптики, а также усовершенствованными бамперами. Что касается интерьера салона, здесь предусмотрели увеличенный дисплей мультимедийной системы и виртуальную приборную панель. Центральная консоль также получила существенную модернизацию. Под капотом кроссовера Geely Emgrand X7 установлен 1,4-литровый турбированный двигатель на 141 л.с. мощности.

В свою очередь, автомобиль у местных дилеров в Китае оценен в 70 тысяч юаней. Пока подробности о поступлении нового кроссовера Geely Emgrand X7 на российский рынок отсутствуют.