«Лишь одна партия от Бога, а все остальные от лукавого»: патриарх Кирилл напомнил избирателям о богоизбранности «Единой России»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил предвыборную литургию в главном храме Вооруженных Сил России. Он выступил перед солдатами и офицерами министерства обороны с проповедью о важности правильного жизненного выбора и необходимости сохранения многовековой стабильности в стране.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в своей речи посоветовал всем православным людям голосовать сердцем и предупредил, что в ином случае они рискуют проиграть, но тогда страна погрузится во мрак. Патриарх напомнил, что велико искушение поддаться соблазну и общениям посланников ада, но долг каждого праведного человека сопротивляться этой напасти. По мнению патриарха, только «Единая Россия» способна сохранить страну от раскола и уберечь от демонов революций, которые постоянные витают над ней.

«Помнить должны все о том, что раз в 5 лет на нашу землю грешную спускаются всадники Апокалипсиса. Пытаются они отвратить народ России от пути истинного. Обещают блага разные, снижение налогов да национализацию. Но не гоже человеку православному поддаваться россказням красных демонов и прочей либеральной шушеры. Лишь одна партия в этом мире Богом помазана, а все остальные исходят от Диавола. Во имя Президента, преемника Его и «Единой России»! Аминь!», — закончил свою проповедь патриарх Кирилл.

В пресс-службе РПЦ отметили, что мероприятие было организовано Русской православной церковью совместно с ЦИК России в целях повышения сознательности населения и явки избирателей на предстоящих выборах в Госдуму. Аналогичные службы в скором времени должны пройти во всех православных приходах страны.

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