Проветривание вдвое уменьшает вирусную нагрузку SARS-CoV-2



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В своем исследовании специалисты из Университета Орегона наблюдали за 35 студентами, у которых в период с января по май 2021 года подтвердился коронавирус, и они десять дней провели на карантине в отдельных комнатах в общежитии.

Ученые разместили чашки Петри в каждом помещении, а также специальные устройства для улавливания аэрозолей в воздухе. Несколько раз в день они собрали образцы с поверхностей во всех комнатах и брали мазки из носоглотки зараженных студентов.

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Затем исследователи проанализировали все взятые образцы на наличие вируса с помощью ПЦР-теста. Результаты показали четкую связь между вирусной нагрузкой в верхних дыхательных путях инфицированного и количеством вирусных частиц в пространстве, где он находится. Даже бессимптомные носители выделяли большое количество инфекции и потенциально могли представлять опасность для окружающих. По мере выздоровления студентов, когда вирусная нагрузка постепенно снижалась, также уменьшалось количества патогена в аэрозолях, циркулирующих в комнате.

Авторы исследования также рассчитали интенсивность механической вентиляции для каждой комнаты и попросили студентов сообщить, как часто они открывали окна. Оказалось, что вирусная нагрузка в среднем была вдвое ниже в тех комнатах, где не было проветривания.

«Вентиляция очень важна, но думаю, мы только начинаем понимать, насколько она важна в условиях пандемии», — сообщила соавтор исследования Лесли Дитц (Leslie Dietz).