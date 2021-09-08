Insider – Ким Чен Ын обвинил климатические изменения в кризисе продовольствия в Северной Корее

На последнем собрании политбюро лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что климатические изменения, провоцирующие сильные наводнения и засуху, стали одной из причин текущего кризиса продовольствия, пишет Insider. По словам главы КНДР, угроза «аномального климата» возросла, поэтому Пхеньяну нужно выработать комплекс ответных мер на случай новых стихийных бедствий.



Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал климатические изменения одной из главных причин кризиса продовольствия в своей стране и аномальных наводнений в её северо-восточных регионах, пишет Insider.

На собрании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР 2 сентября Ким поручил чиновникам в срочном порядке выработать план реагирования на природные катаклизмы и предотвращение их последствий. В прошлом месяце сильные потопы уничтожили дома и мосты на восточном побережье страны.

Как подчеркнул северокорейский лидер, за последние годы угроза со стороны «аномального климата» существенно возросла и «разрушительные погодные явления всё чаще проявляют себя по всему миру». Ким заявил, что КНДР уязвима перед климатическими изменениями и в рамках пятилетнего плана правительство должно начать осуществлять комплекс мер, которые помогут бороться с эрозией почв и укрепят систему дамб и плотин.

Insider напоминает, что в последнее время Северная Корея столкнулась с кризисом продовольствия и сам Ким признавал, что ситуация «напряжённая». По информации СМИ, прошлогодние тайфуны и непредсказуемая погода, когда муссоны чередуются с засухой, уничтожили урожай и оставили многих без еды. Южнокорейская разведка сообщала, что власти даже начали раздавать населению армейские запасы риса. Этим летом наблюдатели заметили, что даже Ким, известный своим корпулентным телосложением, заметно похудел, что, по словам северокорейских СМИ, весьма расстроило его соотечественников.

На собрании политбюро лидер заявил о необходимости «полностью мобилизовать рабочую силу» для сбора, обработки и транспортировки нового урожая.

Кроме того, Ким выразил обеспокоенность относительно эпидемиологической ситуации, которая, по его словам, «не перестаёт выходить из-под контроля» и требует более жёстких ограничений. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в начале 2020 года Северная Корея закрыла свои границы, разместила по периметру мины и отдала приказ стрелять на поражение по всем, кто пытается незаконно попасть в страну или выбраться из неё. При этом Пхеньян неоднократно говорил, что вируса на территории КНДР нет, и даже отказался от почти 3 миллионов доз китайской вакцины, потому что другим странам она «нужнее». С другой стороны, в конце июня Ким наказал некоторых чиновников за некий связанный с пандемией кризис.