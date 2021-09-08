 

Врач Ирина Ярцева рассказала, чем грозит простуда

08.09.2021, 9:36, Разное
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Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева пояснила об осложнениях от простой простуды, которые грозят людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям и курильщикам.
Осенью, с понижением температуры и повышенной влажностью, начинается сезон простудных заболеваний. Обычному здоровому человеку не стоит опасаться легкой простуды. Человеку с пониженным иммунитетом следует отнестись более внимательно к своему здоровью. Простая простуда у курильщиков, диабетиков и пожилых людей может перерасти в гайморит или бронхит, с последующими осложнениями. Исходя из этого, не стоит к простуде относиться легкомысленно.

Врач-терапевт Ирина Ярцева советует при первых признаках простуды перестать контактировать с посторонними людьми и пару дней побыть дома для укрепления иммунитета.

Источник: yandex.ru



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