Глава ВОЗ: Коронавирус не исчезнет – он останется с человечеством навсегда

Майкл Райн, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сделал заявление относительно возможной продолжительности пандемии коронавируса. Эксперт считает, что COVID-19 никогда полностью не исчезнет, а останется с человечеством навсегда, хоть и с менее плачевными последствиями.

Пандемия коронавируса уже долгое время создает огромные проблемы мировому сообществу. Заболевание не только забирает сотни тысяч жизней, но и разрушает экономику целых стран, поэтому у людей возникает логический вопрос: когда это кончится? Глава ВОЗ Майкл Райн попробовал ответить на данную проблему. По мнению эксперта, коронавирус не исчезнет никогда, поэтому человечество вынуждено научится с ним бороться. Как показала практика, превентивные меры предотвращения распространения заболевания эффективны, но они негативно влияют на экономику, поэтому стоит искать компромисс между жестким карантином и поддержанием финансовой стабильности.

Интернет-издание «Info Reactor» цитирует слова Мария ван Керкхове, эксперта ВОЗ, которая считает, что мировое сообщество упустило возможность предотвращения распространения коронавируса на ранней стадии. Сейчас люди ведут себя так, как будто нет никакой пандемии, что только усугубляет ситуацию, поэтому стоит более серьезно подойти к решению главной проблемы, а не искать компромиссы.

Источник: inforeactor.ru