 

Названы способы защитить рабочее место от хандры

08.09.2021, 9:36, Разное
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Эндокринолог Светлана Шокур назвала способы защититься от осенней хандры. Для обеспечения хорошего настроения и самочувствия необходимо соблюдать правила здорового питания и грамотно обустроить рабочее место.
Гормоны радости и света

С наступлением холодов многие люди ощущают упадок сил и впадают в уныние. Защититься от осенней хандры можно, соблюдая, прежде всего, правила здорового питания. Как заверяет доктор Шокур, снижение эмоционального тонуса человека в осеннюю пору объясняется уменьшением количества солнечного света. Также вследствие понижения температуры организм производит меньше дофамина и «гормона радости». Вместе с тем, из-за скачка уровня мелатонина у человека наблюдается сонливость, при этом ему хочется сладостей и жирной, калорийной пищи. Однако такой рацион увеличивает потерю витаминов и минералов, нехватку которых необходимо вовремя восполнять.

Витамины для здоровья

Важно, что переизбыток быстрых углеводов приводит к дефициту витаминов группы B, нужных для полноценного функционирования нервной системы. Восполнить их можно посредством добавления в ежедневное меню продуктов с высоким содержанием триптофана. К ним относятся сыры, орехи, мясо индейки, кроме того, в продаже есть много препаратов с комплексом такого рода витаминов. Дополнить их необходимо приемом аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет в период сезонных простуд и магния, поддерживающего работу мозга и нервов. Кроме того, влияют на настроение и частые дожди, а также сокращающиеся сутки. Из-за этого ухудшается выработка так называемого «солнечного» витамина D, его недостаток вызывает сонливость, апатию и раздражительность. Чтобы избежать депрессии, необходимо соблюдать правила сбалансированного питания. Кроме того, полезным будет и прием витамина D в форме препарата.

Грамотное обустройство рабочего места

Также важно правильно подойти к обустройству рабочего места, обеспечив грамотное распределение света в кабинете. Использование нескольких источников света позволит создать иллюзию солнца в помещении. Нельзя забывать и о проветривании комнаты, в которой человек проводит свой рабочий день. Это лучше, чем кондиционер, поможет избежать гипоксии, насытив воздух кислородом.

Консультация с врачом обязательна

По статистике, в РФ большое количество населения особенно страдает от недостатка витамина D в хронической форме. Поскольку восполнить дефицит данного микроэлемента не поможет даже яркое солнце, его необходимо стараться восполнить и «запасти» на осень и зиму. Однако прежде, чем приступить к приему БАДов, необходимо узнать свой первоначальный уровень данного вещества. Для этого нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, который поможет подобрать правильную дозу.

Источник: www.woman.ru



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