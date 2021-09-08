Пытавшихся помочь в эвакуации из Афганистана вооруженных американцев задержали в ОАЭ

В конце августа в аэропорту Дубая были задержаны семеро вооруженных американцев, которые пытались въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, информирует издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.

По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как «прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием». Позднее задержанных освободили под залог, передает РИА «Новости».

«Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки», – говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.

Представитель госдепа подтвердил, что ведомство «осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае». В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.

Ранее издание Fox News со ссылкой на источники сообщало, что Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности.