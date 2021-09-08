Жертвами взрыва газа в Ногинске стали два человека

В результате взрыва газа в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная.

«Предварительно: пять пострадавших, двое погибших… Погибшие – женщина и мужчина», – сказала она.

В то же время помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов информирует о восьми пострадавших, шестеро из них госпитализированы, передает ТАСС.

«В результате происшествия в многоквартирном доме в Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Шесть взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим детям помощь оказывается в больнице в амбулаторных условиях, при необходимости они будут госпитализированы», – сказал он.

В центральной больнице Ногинска уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. «В хирургии находится трое пострадавших, в нейрохирургии – двое пострадавших, в реанимации находится один пострадавший, и женщина находится в травмпункте, ждет, когда ей наложат гипс, состояние удовлетворительное», – сказали в больнице, передает РИА «Новости».

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске в среду утром, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа.