В Мексике одна из больниц осталась без кислорода из-за наводнения, погибли 17 пациентов

“Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за разлива реки Тула в штате Идальго”, – написал глава государства.

Ha caído mucha agua en todo el Valle de México y seguirá lloviendo. Quienes viven en las zonas bajas, trasládense por lo pronto a albergues o partes altas con familiares o amigos. 2/2

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 7, 2021

Газета Mexico News Daily уточнила, что 15 жертв были пациентами больницы, у которых выявили COVID-19, их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за проливных дождей и сильного наводнения пропало электричество в большей части муниципалитета, система подачи кислорода перестала функционировать. По данным издания, всего три реки вышли из берегов.

Губернатор Идальго Омар Файад объяснил, что от наводнения пострадали девять колоний и почти 32 тыс. человек. По его словам, для тех, кто покинул свои дома, создали пять временных приютов.

Vía @Ramiro_Escoto:

Imágenes del #IMSS en #Tula #Hidalgo la madrugada de este Martes. personal Médico desaloja a pacientes en medio de la inundación provocada por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/mCnz9UrCYj

— Webcams de México (@webcamsdemexico) September 7, 2021

Директор Мексиканского института социального обеспечения Зоэ Робледо сказал, что когда началось наводнение, в больнице работали 104 человека, они обслуживали 56 пациентов. Около 20 больных были эвакуированы и переведены в другие больницы.

Контекст:

В августе этого года на Мексику обрушился ураган “Грейс”. В штате Веракрус, расположенном на побережье Мексиканского залива, погибли семь человек. Ураган имел третью категорию из пяти возможных и характеризовался силой ветра в 201 км/час.

—