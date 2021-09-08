 

Lexus представил в РФ обновленный кроссовер Lexus UX

08.09.2021, 8:46, Новости дня
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Премиальный бренд Lexus рассекретил модернизированный кроссовер Lexus UX.

Автомобиль отличается по внешнему виду и оснащению салона. Новая модель получила свежий оттенок Sonic Grey. Кроме того, в улучшенных комплектациях применили натуральную кожу, а также крупные 18-дюймовые колесные диски. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с.мощности. Модель получила передний привод и вариатор.

В полноприводной модификации предусмотрена гибридная силовая установка с мощностью 178 л.с. Новый кроссовер в настоящее время доступен по предварительным заказа в РФ и Европе с минимальной ценой от 2,49 млн рублей. Остальные комплектации пока умалчиваются производителем.



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