 

Новую версию Toyota Tundra впервые заметили без камуфляжа

08.09.2021, 8:45, Новости дня
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Выход обновленного пикапа Toyota Tundra до сих пор не состоялся, однако тестовый образец замечен на американских дорогах.

Автомобиль полностью лишился защитного камуфляжа, что позволило оценить внешний вид пикапа. Обновленный Toyota Tundra получит несколько версий с 4-дверным кузовом. Известно, что вместо рессор разработчиками установлены пружины. На заднем стекле автомобиля установили небольшой сдвижной лючок. Достоинством пикапа Toyota Tundra является панорамная крыша.

Предполагается, что под капотом пикапа Toyota Tundra установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной, уже используется в новом внедорожнике Land Cruiser 300. Японский бренд пока не называет дату официальной презентации автомобиля.



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