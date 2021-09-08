Вести – Украина вряд ли получит статус основного союзника США вне НАТО

Украинские депутаты собираются принять обращение к конгрессу США, в котором будет звучать просьба о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Однако, как пишут «Вести», эксперты полагают, что вероятность получения такого статуса крайне мала и единственными бенефициарами обращения к конгрессу станут лишь его инициаторы.



Reuters

В четверг Верховная рада соберётся на внеочередное заседание, цель которого — принять обращение к конгрессу США, в котором будет звучать просьба о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. «Вести» выяснили, зачем нужен особый статус, а также как это скажется на атлантических перспективах Украины.

О том, что его фракция собрала необходимые подписи для проведения внеочередного заседания парламента, сообщил в соцсетях депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, опубликовав фото листов с 154 подписями депутатов.

«Настаиваю, что статус не будет мешать Украине идти в НАТО. И голосование за мой проект обращения в Раде послужит важным сигналом для РФ и мира о нашем цивилизационном выборе. Предоставление статуса продемонстрирует, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе», — уточнил депутат.

Подписи были собраны ещё в июле, но тогда решено было дождаться результатов визита президента Украины в США.

«Ко мне обратился с просьбой не проводить внеочередную сессию Давид Арахамия — была надежда на то, что мы получим либо План по достижению членства в НАТО (ПДЧ. — ИноТВ), либо какое-то особое соглашение по безопасности. Увы, но Украина не получила то, на что рассчитывала», — рассказал Гончаренко.

Как отмечает издание, здесь существует несколько версий. Согласно первой, в Киеве не имели понимания перспектив относительно ПДЧ перед встречей.

«Ждали, что Джозеф Байден даст сигнал о вероятности ПДЧ по НАТО для нас», — заявил «Вестям» источник в партии «Слуга народа».

Однако особых предпосылок для этого не было, поскольку на июньском саммите альянса президент США прокомментировал вопрос размыто: «Украина должна выполнить условия: вычистить коррупцию и отвечать другим требованиям».

«Поддержка была, а сроков нет», — лаконично ответил сам Зеленский на вопрос журналистов после встречи. А позже позицию расшифровал глава МИД Дмитрий Кулеба: по его словам, США продемонстрировали поддержку, но о конкретных сроках речи не было.

Согласно второй версии, накануне визита и сам Зеленский не хотел обострять отношения принятием «обязательств» для США.

«Если бы парламент рассмотрел этот вопрос до визита президента, тот использовал бы его на встрече с Байденом. Но поскольку этого не случилось, складывается впечатление, что Зеленский и сам не хотел ставить Байдена в неловкую ситуацию и сам оказаться в положении человека, которому отказали. Поэтому это постановление стоит рассматривать исключительно как политико-информационный ход, который в ближайшее время вряд ли что-либо нам даст», — комментирует ситуацию политолог Руслан Бортник.

Как поясняет автор материала, на сегодняшний день статус основного союзника США вне НАТО есть у 17 стран, очень разных по географическому расположению и развитию: Австралии, Аргентины, Бахрейна, Бразилии, Египта, Израиля, Иордании, Кувейта, Марокко, Новой Зеландии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Туниса, Южной Кореи, Японии. Также статусом располагал Афганистан, но после падения поддерживаемого США правительства его статус, скорее всего, будет отозван.

«Именно история с Афганистаном дискредитировала в последнее время этот статус», — подчёркивает Бортник.

У стран со статусом основного союзника США вне НАТО есть все правила и привилегии, которыми пользуются члены альянса, кроме статьи 5 Североатлантического договора 1949 года — о гарантиях коллективной безопасности. Это значит, что страны с таким статусом могут претендовать на военные технологии, оборонное строительство, предоставление разведданных и прочие «бонусы» — военные резервы, совместные разработки оружия и тому подобное. Однако они не смогут воспользоваться обязательством других стран, членов НАТО, прийти на помощь в случае прямого нападения или конфликта.

«С военной точки зрения это отличная сделка для Украины: США смогут продавать нам полную номенклатуру вооружений примерно так же, как они делали это для Афганистана. Но там расходилось до половины всех сумм, предназначенных на оружие и помощь. А в коррупции почему-то именно нас обвиняют, — недоумевает военный эксперт Олег Стариков. — Кроме того, США сняли бы запреты на военно-техническое сотрудничество, позволив нам получать технологии, замкнутые циклы, локализовать производство. Мы производили бы свои вооружения, «Мотор Сич» наконец добилась бы, чтобы США разрешили ставить её двигатели на их «Томагавки».

С военно-политической точки зрения могла бы быть ещё одна вариация договора. У американских военно-политических союзов много градаций и степеней: наивысшая — с Японией и Южной Кореей, где у США подписаны договоры о коллективной обороне, что предполагает размещение на их территории американских военных. На этом фоне августовское заявление вице-премьера Алексея Резникова о возможности размещения на украинской территории военных баз уже не выглядит такой фантастикой.

«В Южной Корее, на Тайване и в Японии США держали 30 тысяч человек, это целый корпус. Но при Трампе поднялась дискуссия о необходимости этим странам самостоятельно оплачивать пребывание войск на своей территории, и США принялись постепенно сокращать численность личного состава», — напоминает Стариков.

Однако в украинских условиях размещение базы потребовало бы изменения Конституции. На это, разумеется, потребовалось бы консолидировать 300 голосов депутатов — сегодня для решения такого острого вопроса их нет. Кроме того, в этом случае можно было бы ожидать реакции со стороны РФ — по мнению Старикова, её средства поражения перенацелились бы на украинские объекты критической инфраструктуры.

«Можно ожидать дестабилизации и по политической части — мало не покажется», — говорит эксперт.

И неслучайно большинство стран — членов НАТО, включая такие мощные, как Германия или Франция, выступают против предоставления Украине даже ПДЧ. Их нарекания вызывает наличие у Киева территориальных конфликтов и споров, что вело бы к повышенным обязательствам со стороны альянса.

«Именно поэтому и нынешнее обращение обречено. Со стороны США стоит ждать ответа в духе «мы поддерживаем евро-атлантические устремления Украины, двери НАТО остаются открытыми», но реальных шагов не будет. Если бы Вашингтон хотел, чтобы Украина стала членом НАТО, она бы уже стала членом НАТО. В итоге этим вопросом очень легко манипулируют политические элиты как того же Афганистана, так и Украины. Единственными бенефициарами обращения к конгрессу станут его инициаторы», — резюмирует Бортник.