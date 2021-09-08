 

NTD – жители индийского Праяграджа помогают спасать от исчезновения конные повозки

08.09.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В индийском городе Праяградж в скором времени могут исчезнуть конные повозки, которые раньше были основным городским транспортом. Как передаёт NTD, автобусы, машины и мотоциклы со временем отвоевали дороги у извозчиков, однако местные жители продолжают нанимать двуколки, чтобы поддержать их владельцев.

Такие двуколки раньше были главным транспортом в индийском городе Праяградж. Но автобусы, машины и мотоциклы со временем отвоевали дороги. Вскоре традиционные конные повозки могут совсем исчезнуть.

ВЛАДЕЛЕЦ КОННОЙ ПОВОЗКИ: На конной повозке ездили мои дед и отец. Последние 25 лет я тоже занимаюсь этим. Но теперь у нас мало пассажиров, поскольку появился другой транспорт. Мы едва сводим концы с концами.

Некоторые местные жители продолжают нанимать двуколки, чтобы поддержать их владельцев.

ПАССАЖИР КОННОЙ ПОВОЗКИ: Надеюсь, эта профессия выживет и извозчики смогут обеспечивать свои семьи. Это также спасёт лошадей, ведь в противном случае от них придётся отказаться.

Праяградж находится на севере Индии. Ещё в прошлом веке его жители любили кататься на конных повозках. Это позволяло им неспешно насладиться красотами города, в том числе архитектурными достопримечательностями колониальной эпохи. Здесь также часто проводили конные бега.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / Из-за страха перед Островецкой АЭС Евросоюз намерен запретить импорт электроэнергии из Белоруссии

01.06 / Советники Меркель едут в США для обсуждения “Северного потока – 2” – СМИ

21.02 / Тихановская назвала санкции ЕС против Белоруссии насмешкой

02.04 / Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс

13.03 / Умер 27-летний бывший футболист “Шахтера”

09.05 / Маск в эфире сатирического шоу заявил о синдроме Аспергера у себя

25.12 / ЮАР отвергает утверждение, что ее вариант Covid более опасен, чем британский штамм

28.07 / Стало известно, когда наступит новый ледниковый период на Земле

26.11 / Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

28.04 / Ректор НАУ Луцкий заключил соглашение с Казахстаном о международных дипломах для украинских студентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика