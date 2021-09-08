 

Guardian – в Японии зарегистрирован третий случай смерти после введения загрязнённой вакцины Moderna

08.09.2021, 8:43, Новости дня
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Японские власти обнаружили ещё один — уже третий по счёту — случай смерти после получения дозы вакцины Moderna, взятой из трёх загрязнённых партий, в которых обнаружили частицы нержавеющей стали, пишет The Guardian. Как отмечается в материале издания, в Минздраве Японии заявляют, что пока не установили, была ли третья смерть связана именно с получением загрязнённого препарата.


Reuters

В Японии был зафиксирован третий случай смерти после получения дозы вакцины Moderna, взятой из одной из трёх партий, которые, как было уже установлено с тех пор, были загрязнены частицами нержавеющей стали, пишет The Guardian. 

По информации британского издания, речь идёт о 49-летнем мужчине, получившем вторую дозу вакцины 11 августа; скончался он на следующий день. Как сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Японии, у мужчины не было диагностировано практически никаких серьёзных проблем со здоровьем за исключением аллергии на гречку. В Минздраве, как и в случае с двумя другими смертями, подчеркнули, что связь между кончиной мужчины и вакциной пока точно не установлена.  

Ранее было установлено, что в Японию было поставлено три партии вакцины производства компании Moderna с загрязнениями в виде частиц нержавеющей стали; в результате 26 августа компания отозвала 1,63 миллионов доз своего препарата, напоминает корреспондент The Guardian. Все три загрязнённые партии были произведены в Испании по соглашению с Moderna. Как заявляли японские чиновники, дозы из этих трёх партий получили более 500 миллионов человек.  

До сего момента в Японии было зарегистрировано два случая смерти через несколько дней после введения второй дозы вакцины Moderna; оба умерших были тридцатилетними мужчинами без хронических заболеваний, пишет The Guardian. 

В Moderna третий случай смерти после укола загрязнённой вакцины пока не прокомментировали, однако ранее компания выпустила совместное заявление со своим местным дистрибьютором Takeda Pharmaceutical, в котором говорилось: «Присутствие частиц нержавеющей стали в отдельных дозах вакцины от коронавируса Moderna не представляет чрезмерной угрозы для безопасности пациентов и не влияет на характеристики препарата в плане соотношения пользы и возможных рисков». 

По данным The Guardian, в префектурах Окинава, Гумма и Каганава в конце августа и начале сентября также были зафиксированы случаи загрязнения вакцин частицами резины из пробок, попавшими в препарат из-за того, что некоторые медики неправильно вставляли в ампулы иголки во время вакцинации; тем не менее проблем в связи с этими инцидентами выявлено не было, а сами дозы вакцин были из тех партий, которые не попали под отзыв. 

В Японии в рамках антикоронавирусной вакцинации шире всего применяется вакцина производства Pfizer, однако граждане страны уже получили и как минимум 12,2 миллионов доз препарата Moderna. Всего японцам ввели почти 136 миллионов доз различных вакцин; полный курс вакцинации прошли 48% населения, а как минимум один укол получили 59%. 



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