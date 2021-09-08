Die Welt – Афганистан — символ стратегической безграмотности Германии

Приход «Талибана»* к власти в Афганистане — это результат халтурно проделанной Берлином геополитической работы, пишет Die Welt. Этот провал — символ стратегической безграмотности Германии, причём это не какая-то случайная неудача. Бессилие немцев на международной арене носит системный характер, убеждён автор статьи Клаус Гайгер.



Reuters

Поначалу, когда «Талибан»* захватил контроль над Афганистаном, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что новая власть не получит от Берлина ни цента, но вскоре он отказался от этой позиции, пишет Die Welt. Немцы согласились заплатить, но при соблюдении определённых условий. Однако в Кабуле это предложение проигнорировали, рассказывает автор статьи Клаус Гайгер. Талибы сказали, что у них уже есть союзники в лице РФ и Китая, но они не против, чтобы ФРГ присоединилась к клубу, ведь они простили немцам сотрудничество с США.

Теперь требования выдвигает новая власть в Афганистане, а у Берлина нет практически никакого пространства для манёвра, продолжает издание. И, к сожалению, эта «халтурно проделанная геополитическая работа» — не какая-то случайная неудача. Бессилие Германии на международной арене носит системный характер, констатирует автор.

Немецкие власти отказываются думать стратегически. Могущественные государства в своей внешней политике и политике безопасности ориентируются на долгосрочные интересы и принципы. Они пытаются продвигать их в рамках реальной политики. У Берлина же такого компаса нет, его внешняя политика сумбурна и ориентирована главным образом на внутриполитические настроения, экономические интересы и притязания на моральное превосходство.

Когда граждане Германии стали выражать недовольство по поводу операции в Афганистане, интерес к ней пропал и у властей. В случае с газопроводом «Северный поток — 2» экономические интересы возобладали над союзническими отношениями с европейскими партнёрами и США. То же самое случилось во время переговоров об инвестиционном соглашении с Китаем, которое канцлер Ангела Меркель, по сути, заключила в одностороннем порядке.

По ложному пути Берлин идёт в том числе из-за того, что ориентируется на пацифистские и морализаторские настроения определённых частей немецкого общества. Германия не вмешалась в ситуацию в Сирии, но без подготовки пустила к себе миллионы беженцев. Годами немцы практически не увеличивают свои расходы на оборону, хотя этого требуют США.

Печальный исход событий в Афганистане — это всего лишь символ стратегической безграмотности ФРГ, констатирует Гайгер. Заявления Хайко Мааса были попыткой убедить избирателей в том, что Германия сохранила ту власть, которую на самом деле утратила. «Доверие к внешней политике Германии сильно подорвано. В очередной раз», — заключает автор статьи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.