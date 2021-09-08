Apple анонсирует новые iPhone 14 сентября
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Компания Apple 14 сентября проведет презентацию, на которой анонсирует новые разработки. Предполагается, что пользователи смогут также увидеть обновленные iPhone от яблочного гиганта.
Агентство Bloomberg передает, что в рамках анонсированной онлайн презентации компания Apple планирует представить пользователям не только будущие концепты, но и порадовать поклонников смартфонов. В рамках события будут представлены сразу четыре новых iPhone, смарт-часы Apple Watch, обновленная версия беспроводных наушников AirPods, а также улучшенный портативный компьютер MacBook Pro.
Интернет-издание «Слово и Дело» сообщает, что следующий iPhone получит более мощные GPU и улучшенный экран. Апгрейд коснется и камер смартфонов, которым обновят не только технические характеристики, но и добавят новое программное обеспечение для изменения режимов съёмки. Больше информации появится 14 сентября во время презентации. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени.
Источник: slovodel.com
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