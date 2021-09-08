Apple анонсирует новые iPhone 14 сентября

Компания Apple 14 сентября проведет презентацию, на которой анонсирует новые разработки. Предполагается, что пользователи смогут также увидеть обновленные iPhone от яблочного гиганта.

Агентство Bloomberg передает, что в рамках анонсированной онлайн презентации компания Apple планирует представить пользователям не только будущие концепты, но и порадовать поклонников смартфонов. В рамках события будут представлены сразу четыре новых iPhone, смарт-часы Apple Watch, обновленная версия беспроводных наушников AirPods, а также улучшенный портативный компьютер MacBook Pro.

Интернет-издание «Слово и Дело» сообщает, что следующий iPhone получит более мощные GPU и улучшенный экран. Апгрейд коснется и камер смартфонов, которым обновят не только технические характеристики, но и добавят новое программное обеспечение для изменения режимов съёмки. Больше информации появится 14 сентября во время презентации. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени.

Источник: slovodel.com