В Ногинске из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома

Российская пресса распространяет тревожные данные о случившемся в подмосковном Ногинске. СМИ пишут, что в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов обрушились несколько этажей.

Уточняется, что серьезные повреждения получили, по последней информации, как минимум пять квартир. Также сообщается о пострадавших. Речь идет о троих людях, которых сотрудники экстренных служб вытащили из-под завалов, пишет телеканал “360”.

Специалисты поведали, что пострадавших может быть больше. Вся необходимая информация в данный момент выясняется.

Причиной ЧП могла стать неисправность магистрального газового оборудования. Точные факторы, повлиявшие на взрыв, также предстоит выяснить.

Прокуратура уже назначила проверку по факту произошедшего. Сейчас на месте работают подмосковные следователи, передает сайт VSE42.RU.

Новостные агентства публикуют кадры с места происшествия. По ним видно, что взрыв был довольно мощным.

Стоит отметить, что в марте текущего года похожий случай имел место в Серпухове. Тогда в жилом доме также взорвался газ. Спасатели извлекли из-под завалов ребенка, который в дальнейшем был госпитализирован.