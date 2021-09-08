Врачи в Новосибирске удалили опухоль немцу, которому отказали на родине

Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга 35-летнему гражданину Германии, которому из-за рисков отказали в нескольких клиниках на родине, информирует учреждение.

В клинике пояснили, что объемную опухоль правого полушария головного мозга у 35-летнего гражданина Германии диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов после магнитно-резонансной томографии, передает РИА «Новости». Новообразование находилось в области прецентральной извилины, где любая операция сопряжена с риском необратимого полного или частичного отказа работы левых руки и ноги. В клиниках Германии мужчине в качестве альтернативы операции предложили лучевую и химиотерапию, однако это не избавило бы его от эпилептических приступов.

«В поиске второго экспертного медицинского мнения пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Ежегодно в нейрохирургическом отделении проходят лечение свыше 150 пациентов данного профиля. Рассмотрев медицинские документы больного и взвесив все риски, врачи пригласили мужчину на хирургическое лечение», – говорится в сообщении.

В итоге пациенту с объемным образованием головного мозга провели успешную операцию. Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей стало возможным благодаря компьютерной навигационной системе (нейронавигации) и современным операционным микроскопам. Технологии позволили хирургам точно ориентироваться в зоне воздействия, оптимизировать доступ к опухоли.

«Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», – приводятся в сообщении слова нейрохирурга Сергея Чернова.

В клинике отметили, что хирурги смогли удалить опухоль, избежав неврологических осложнений: функциональность конечностей была сохранена. После операции врачи также получили контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими пациента. В дальнейшем мужчине для профилактики рецидива возникновения опухоли, которая оказалась низкой степени злокачественности, потребуется курс лучевой и химиотерапии.