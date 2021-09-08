 

В Умани горело общежитие университета садоводства. Есть пострадавшие

08.09.2021, 8:20, Новости дня
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Пожар начался в комнате на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек и ликвидировали возгорание на площади 30 м2.

В тушении пожара участвовали 28 человек и семь единиц техники.

По предварительной информации, во время чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. Четверо студентов отравились угарным газом, они находятся в Уманской центральной больнице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

“Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара пытались выбраться на улицу через окно”, – отметили в релизе.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр. Полиция обепечила охрану здания.

Причины пожара в ГСЧС и Нацполиции пока не назвали.

Фото: ch.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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