В Умани горело общежитие университета садоводства. Есть пострадавшие
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Пожар начался в комнате на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек и ликвидировали возгорание на площади 30 м2.
В тушении пожара участвовали 28 человек и семь единиц техники.
По предварительной информации, во время чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. Четверо студентов отравились угарным газом, они находятся в Уманской центральной больнице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
“Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара пытались выбраться на улицу через окно”, – отметили в релизе.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр. Полиция обепечила охрану здания.
Причины пожара в ГСЧС и Нацполиции пока не назвали.
Фото: ch.npu.gov.ua
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