 

Для полиции вместо шокеров закупят бодикамеры и электрокары

08.09.2021, 8:20, Новости дня
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“Зайдя в должность, я отменил один из тендеров где-то на 170 млн грн на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие [к полицейским]”, – отметил Монастырский.

По его словам, сейчас запланирована закупка более 6 тыс. таких бодикамер.

Также в МВД было принято решение о закупке первой партии электромобилей для патрульной полиции. Монастырский подчеркнул, что это позволит уменьшить расходы, в том числе и на горючее.

“Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государственного бюджета в целом”, – подчеркнул министр.

Инфографика: mvs.gov.ua
Контекст:

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД. Он сменил на этом посту Арсена Авакова, возглавлявшего МВД с февраля 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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