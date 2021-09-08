“Завтра что-то опубликуйте, чтобы мы знали: вы живы”. Доктор Комаровский показал фото с гигантскими грибами

“Осенняя охота за грибами объявляется открытой! Гриб головач гигантский. Из семейства шампиньоновых, между прочим! Съедобный до тех пор, пока мякоть белая”, – подписал фото 60-летний доктор.

Суммарно на двух страничках в соцсети снимок с грибами набрал больше 120 тыс. лайков и свыше 1,3 тыс. комментариев.

“Я подумала, что вы нашли яйцо динозавра”, – прокомментировала фото Комаровского mama_twins_borkiry.

“Это под Чернобылем?” – уточнила ele_maxi.

“Вот это улов”, – восхитилась zdorovie_mam.

“Вы только завтра тоже не забудьте что-то опубликовать, чтобы мы знали, что вы живы”, – попросила yulia.costarica.

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Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

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