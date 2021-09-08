 

В одной из тюрем Индонезии вспыхнул пожар, погиб 41 человек

08.09.2021, 8:20, Новости дня
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Пожар случился в блоке C-2. В результате происшествия восемь человек получили тяжелые травмы, еще 72 отделались незначительными повреждениями. Пострадавших доставили в районные больницы Тангеранга и Ситанала.

Глава отдела по связям с общественностью министерства юстиции и прав человека Тубагус Эриф сказал Suaramerdeka.com, что несколько десятков машин скорой помощи прибыли для спасения пострадавших. 

По словам Силитонга, в блоке C-2 находились 122 заключенных. Пожар произошел из-за короткого замыкания электричества.

Пресс-секретарь тюремного департамента индонезийского минюстиции Рика Априанти сообщила Reuters, что власти все еще проводят эвакуацию из тюрьмы. Она подтвердила, что тюрьма была переполнена заключенными.

По данным правительства Индонезии, в тюрьме Тангеранга содержали более 2 тыс. заключенных,  это намного превышает допустимую вместимость в 600 человек, отметило агентство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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