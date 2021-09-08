 

В Украине рекордное количество больных COVID-19 за сутки с весны

08.09.2021, 8:20, Новости дня
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Среди заболевших – 254 ребенка и 46 медиков. Судя по данным системы мониторинга распространения COVID-19, это самая высокая заболеваемость за сутки с 29 мая, когда выявили 3096 случаев болезни.

Умерло за сутки 60 пациентов, выздоровело 1411 человек, госпитализировано 1017 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

7 сентября в Украине провели 67 391 тестирований на коронавирус, в том числе 28 990  – методом ПЦР, 8110 – методом ИФА, а также 30 291 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 303 276 случаев COVID-19, умерло 54 114 человека, выздоровело 2 216 017 пациентов. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1941915839304845

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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