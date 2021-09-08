 

Польша напугана учениями “Запад-2021”: Москва понимает лишь язык силы

08.09.2021, 7:44, Разное
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Масштабы предстоящих военных маневров не на шутку пугают европейские страны. Польский журналист Петар Петрович считает, что масштаб грядущих мероприятий усугубляют и без того напряженную обстановку.

В своей колонке он посоветовал НАТО обратить пристальное внимание на учения и увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией. Журналист уверен, что Россия хочет, чтобы европейцы ощущали угрозу. “Следует повысить активность в этом регионе, ведь Москва понимает лишь язык силы”, – цитирует Петровича LIFE.

Опасения высказывает и замглавы министра обороны Польши Марчин Очепа. Он считает, что учения “Запад-2021” будут гораздо более масштабными, чем уверяет Россия. В Варшаве также допускают, что на приграничных территориях готовятся провокации. Об этом пишет “Царьград”.

Впрочем, возможно, заявления Польши, связанные с предстоящими учениями, есть не что иное, как попытки противодействовать соглашению по “Северному потоку – 2”. В Варшаве разочарованы тем, что Германия и США достигли соглашения по этому вопросу.

Напомним, ранее американский журналист Януш Бугайски назвал совместные учения России и Белоруссии репетицией вооруженных конфликтов с Европой. Он назвал отношения Москвы и Варшавы “весьма напряженными”.



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