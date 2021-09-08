В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации о Крыме

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации РФ на счет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов.

«Мы если будем слушать ЕС, то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине, а затем, собрав вещи, покинуть полуостров как граждане якобы государства-агрессора. Так что обойдемся без европейских советов и нотаций», – сказал Бальбек РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что если бы подобную диверсию украинские спецслужбы организовали в одной из западных стран, то риторика ЕС была бы совершенно иной.

«Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга – обращения к РФ утвердили. Есть ли толк от этого обращения – вопрос другой, но ведь в ЕС не интересуются подобными вопросами, им важно отметку о выполнении поставить», – сказал депутат.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал СБ ООН осудить диверсию Украины на газопроводе в Крыму. Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.

Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв.

4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.