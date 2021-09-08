 

Макфол назвал способы уничтожения НАТО Россией

08.09.2021, 7:35, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал некоторые способы уничтожения НАТО, к которым, по его мнению, якобы может прибегнуть Россия.

По мнению бывшего посла США в Москве, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, «нежели конфликты между странами» в альянсе, передает РИА «Новости».

Он признался, что его беспокоит «поистине слабое НАТО» – «не просто страны Балтии – но Балканы». «Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет», – уверен бывший американский посол.

«Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», – пофантазировал Макфол.

«Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка», – сообщил экс-посол.

Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть.

«Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», – добавил он.

Ранее бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России.



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