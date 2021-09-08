 

Блинкен даст показания по Афганистану перед Конгрессом США

08.09.2021, 7:26, Новости дня
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Блинкен выступит перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам на публичных слушаниях в понедельник, 13 сентября, в 14.00 по североамериканскому восточному времени (7.00 по Киеву). Также он даст показания комитету Сената по международным отношениям в 10.00 по восточноевропейскому времени (9.00 по Киеву) на публичных слушаниях во вторник, 14 сентября.

Другие комитеты Конгресса, вероятно, проведут свои собственные слушания в ближайшие недели по поводу завершения в прошлом месяце самой продолжительной войны в США.

Как отмечает Reuters, оппозиционные республиканцы обвинили президента-демократа США Джо Байдена в событиях, связанных с крахом поддерживаемого США правительства Афганистана и захватом власти воинствующим исламистским “Талибаном”.

Демократы Байдена, которые контролируют обе палаты Конгресса, заявили, что хотят изучить все два десятилетия конфликта при президентах обеих сторон.

Отдельно группа из 15 демократических членов Палаты представителей направила письмо Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, как оставшиеся американцы, постоянные жители США и другие уязвимые люди будут эвакуированы из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут “жить по законам шариата”.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

ЕС и США заявили, что пока не будут торопиться с решением, признавать ли власть талибов.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также В новом правительстве – ни одной женщины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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