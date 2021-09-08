 

Боевики на Донбассе ранили украинского военного и заминировали местность у Катериновки

08.09.2021, 7:26, Новости дня
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Боевики стреляли возле Зализного, Зайцевого, Новомихайловки, Водяного, Причепиловки и Новолуганского.

Кроме того, российские наемники дистанционное заминировали противопехотными минами участок местности у Катериновки.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

С начала суток 8 сентября нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2684109431892501/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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