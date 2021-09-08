Товарищи генсеки: Сталин, Хрушев, Брежнев и Горбачев

Иосиф Сталин: первый генеральный

Владимир Ильич Ленин, как ни странно, генеральным секретарём не был. Вождю мировой революции и основателю РСДРП (б) хватало поста председателя Совета народных комиссаров и председателя Совета труда и обороны. Авторитет Ленина позволял ему в Политбюро ЦК всегда иметь решающее слово. А вот должность генерального секретаря партии, учреждённую в апреле 1922 года Пленумом ЦК, занял И. В. Сталин. Тогда этому посту не придавали такого значения, как позднее — аппаратная техническая позиция «для текущей работы организационного и исполнительного характера», казалось бы, без серьёзных полномочий, тем более что рассматривалась идея учредить ещё и должность Председателя ЦК, то есть первого лица партии (а таком случае генсек так и остался бы просто исполнителем). Но по разным причинам этого не произошло. И когда Ленин, который и был неформальным «председателем ЦК», отошёл от дел из-за болезни, а затем и скончался, Сталин оказался на вершине партийной иерархии.

Пост генерального секретаря означал две важные вещи — во-первых, подчёркивал авторитет Сталина как избранника Пленума ЦК, поддержанного Лениным; во-вторых, позволил ему вмешиваться в любые партийные и государственные вопросы и принимать ключевые кадровые решения, а по сути — расставлять на важнейшие посты партии и государства «своих» людей, которые связывали личные карьерные перспективы со Сталиным. В жестокой борьбе «за кафтан Ленина» (так тогда говорили) пост генсека с его кадровыми привилегиями помог Сталину одолеть Троцкого (который сделал ставку на свою славу, а не на аппаратную позицию), а затем и других потенциальных конкурентов — Зиновьева, Каменева, Рыкова… К 1927 году Сталин стал единоличным правителем СССР, хотя ещё довольно долго ему пришлось «вычищать» реальных и (чаще) мнимых участников внутрипартийной оппозиции.

С этого момента пост генсека стал восприниматься как пост главы государства. От воли партийного руководителя зависело всё — кто будет возглавлять Совнарком (хоть сам Сталин, хоть кто-то другой), кто — армию, кто войдёт в Политбюро и т. д. Сам генсек мог занимать и занимал сразу несколько должностей. Конечно, оставались формальные лазейки для смены лидера (это могли сделать Президиум и пленум ЦК), но при Сталине ни один человек из партийной элиты не рискнул бы даже заговорить о чём-то подобном с «товарищами»: через считанные часы оказался бы на Лубянке, и тогда конец — и идее «перевыборов», и её автору. Нечто подобное удалось провернуть за всю историю СССР лишь однажды — с Хрущёвым.

«Персек» Никита Сергеевич

После смерти Сталина 5 марта 1953 г. началась «война диадохов». Маленков во главе правительства, Берия во главе МВД и госбезопасности, Хрущёв — секретарь ЦК (пока не генеральный). Влияние Берии и его контроль над «силовиками» давали ему шанс на победу в борьбе за власть, но Хрущёв оказался более умным и ловким интриганом. Берия попался в его сети уже в июле 1953 г., а Маленков и Молотов не представляли такой угрозы. После расправы над Берией, все преступления которого (и особенно сексуальные) «вдруг» раскрылись, Хрущёв поставил госбезопасность под контроль партии, то есть под контроль Секретариата ЦК.

В сентябре 1953 г. Никита Сергеевич стал первым «первым секретарём» ЦК КПСС (тем же «генеральным секретарём», только, как говорится, в профиль). А пять лет спустя Хрущёв занял ещё и пост председателя Совета министров — вся полнота власти оказалась в его руках. Положение позволило Хрущёву за десять лет совершить множество дел. За одни современники его благодарили: массовое жилищное строительство, развенчание культа личности Сталина на ХХ Съезде, реабилитация репрессированных, наступление «оттепели» — в том числе в сфере культуры, сокращение рабочего дня, искреннее внимание к бытовым потребностям граждан… этот список можно было бы продолжить. За другие дела Хрущёв стал предметом едких шуток и критики: «кукурузизация» сельского хозяйства, ругань на художников-авангардистов и травля некоторых писателей, расстрел демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, своеобразный и очень рискованный стиль внешней политики… и этот список длинный.

Пожалуй, оттепель — главное свершение первого секретаря ЦК КПСС. Тиски тоталитарного государства ослабили свой нажим и дали народу подышать. Успехи советской науки, промышленности, космической программы, произведения «шестидесятников» — это во многом плоды того «духа свободы» (да, ограниченной, но всё же!), который принёс Хрущёв. Лучшим проявлением нового этапа советской истории стал тот факт, что сам Никита Сергеевич править прекратил не потому, что скончался или был убит, а потому что его сместила партийная элита, которая при этом даже апеллировала к коллегиальности правления и «демократической» процедуре.

Свержение Хрущёва — очень неоднозначное событие. С одной стороны, члены Президиума ЦК собрали в октябре 1964 г. Пленум ЦК и общим решением (путём голосования!) отправили первого секретаря в отставку. С другой — это всё-таки был заговор. Л. И. Брежнев, Н. Подгорный, А. Шелепин, П. Шелест и другие соратники Хрущёва около года вовлекали в него «товарищей», раздавали посулы и собирали компромат, — в общем, устроили в Кремле игру в «карточный домик». Всё это мало напоминало демократию, и Хрущёв ошибался, когда сказал, соглашаясь на отставку: «…радуюсь — наконец партия выросла и может контролировать любого человека». История продемонстрировала, что это не столько партия, сколько он сам оказался способен контролировать себя и не цепляться за власть любой ценой. Почти все следующие генсеки Кремль покидали только вперёд ногами.

Леонид Ильич: застойный генсек

Душа заговора против Хрущёва — Леонид Ильич Брежнев, член Президиума ЦК, стал новым первым секретарём ЦК КПСС и руководителем СССР. При нём закончилась оттепель, при нём же прекратилась десталинизация и реабилитация жертв репрессий, и образ Иосифа Виссарионовича несколько реабилитировался в государственной пропаганде. Символичным стал и возврат прежнего названия должности партийного начальника: с 1966 г. Брежнев именовался уже не первым, а «генеральным секретарём», как Сталин.

Масштабом личности Брежнев уступал своему предшественнику, потому и преобразования его времени уже не достигали хрущёвского размаха. С каждым годом проблемы командно-административной экономики, с которыми и прежде не удавалось справиться, всё больше давали о себе знать. Наступила эпоха «застоя» — политического (одни и те же лица почти двадцать лет), культурного (когда цензура заставляла людей писать «в стол» и снимать «на полку») и экономического (когда то одного не хватает, то другого, и всё надо «добывать»). СССР выручали валютные доходы от продажи сырья — именно тогда началась продажа нефти и газа за рубеж огромными объёмами. Деньги шли на импорт продовольствия и промышленных товаров, на компенсацию бюджетного дефицита.

Но и этого к началу 1980-х гг. уже не хватало. Бюрократизация, раздувание управленческого аппарата, дефицит, вторжение в Чехословакию и начало войны в Афганистане, опостылевшее прославление «дорогого товарища Леонида Ильича» в средствах массовой пропаганды, — вот чем запомнилось время Брежнева. В последние годы к этому прибавились шамканье генсека на телеэкранах и беспощадные анекдоты про брови, поцелуи с мужчинами и любовь главы государства к наградам. Генсек стал посмешищем. Когда в 1982 году Брежнев скончался, даже троечники-комсомольцы уже понимали, что страна «развитого социализма» развивается куда-то не туда и нуждается в серьёзных переменах.

Перестройщик СССР

Реформ, однако, советскому обществу пришлось ждать ещё несколько лет после кончины Брежнева. Его преемнику на посту генсека (избранному в кулуарах Политбюро) Юрию Владимировичу Андропову судьба отвела всего два года правления — в феврале 1984 г. он скончался из-за почечной недостаточности. Андропов пытался заставить плановую экономику работать эффективнее (боролся с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины), но без особого успеха. Сменивший его генсек Константин Устинович Черненко руководил страной и того меньше — всего несколько месяцев. Последние полгода «правления» пожилой и тяжело больной Черненко провёл в больнице, умер в марте 1985 года.

Последним генеральным секретарём в истории Советского Союза стал Михаил Сергеевич Горбачёв. Его деятельности сложно давать оценки — хотя бы из-за слишком малой хронологической дистанции и связанными с нею проблемами: нехватка источников, психологические переживания современников по поводу краха СССР и последовавших потрясений, выявление личной роли генсека в грандиозных событиях 1985 — 1991 гг. Многое можно поставить в вину Горбачёву, и главное — нерешительность в проведении экономических реформ, непоследовательность (слишком поздно он понял, что советский строй пора демонтировать), странная история с путчем ГКЧП и срывом переговоров о подписании нового союзного договора… Есть ещё немало вопросов, с которыми историкам предстоит разобраться.

А с другой стороны — прекращение преследования за инакомыслие и долгожданная «гласность», антиалкогольная кампания (позитивная несмотря на все перегибы), введение свободы частного предпринимательства, отмена монополии КПСС на власть… Были положительные сдвиги и во внешней политике — мирные инициативы, вывод войск из Афганистана, ослабление международной напряжённости, крушение берлинской стены (которому СССР не стал препятствовать)… Но, пожалуй, самое важное — Горбачёв признал сам факт необходимости перемен, запрос на которые достиг предела (именно в то время появилась и стала популярной известная песня Цоя). Надо воздать ему должное: генсек при большом желании мог бы оставаться у власти до сих пор, и кто знает, может, сейчас мы бы походили на Северную Корею. Однако Горбачёв (вообще-то убеждённый марксист) предпочёл пойти на рискованную, но необходимую стране либерализацию, предпочёл ошибаться, но не бездействовать.

Нерешительность и полумеры второй половины 1980-х гг. в конечном счёте дорого стоили генсеку. В 1991 году Перестройка уже вышла из-под контроля Горбачёва. Проблемы, которые консервировались в СССР десятилетиями (экономические, социальные, национальные и прочие) обнажились, страну охватил глубокий системный кризис.

После неудачного августовского путча Горбачёв сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и распустил ЦК, а Советский Союз стал разваливаться. Сначала вышли из его состава Эстония и Литва, затем о своём выходе заявила Украина. 8 декабря 1991 г. лидеры ключевых республик (Ельцин, Шушкевич и Кравчук) без ведома Горбачёва заключили соглашение о роспуске СССР и создании СНГ. Советская история подошла к концу. Проигравший политическую борьбу Михаил Сергеевич 25 декабря выступил по телевидению в роли главы распавшегося государства в последний раз: «Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР».