 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

08.09.2021, 7:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,95 копейки, курс евро поднялся на 1,15 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,95 копейки и составил 73,36 рубля. Курс евро поднялся на 1,15 копейки, до 86,85 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро.



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