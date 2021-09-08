Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,95 копейки, курс евро поднялся на 1,15 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,95 копейки и составил 73,36 рубля. Курс евро поднялся на 1,15 копейки, до 86,85 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро.