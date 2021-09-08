Украину захотели переименовать в «Россию-1»

Журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2».

Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости».

«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда – Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», – сказал Гордон. В итоге журналист назвал сказанное шуткой.

Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.