 

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске

08.09.2021, 7:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВзрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры, сообщили в экстренных службах.

«На улице 28 июня городского округа Богородский произошел взрыв газа, частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Источник сообщил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место направлены экстренные службы.

В прошлую субботу при взрыве газа в Дагестане пострадали два человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Иностранцам рассказали об особенностях посещения России

29.06 / Новая технология позволит заряжать смартфоны за пять минут

22.05 / Володин счел необходимыми меры принуждения для нарушающих законы РФ IT-компаний

07.02 / Эксперт: Глумящиеся над ветеранами хотят отбить у молодежи историческую память

05.08 / В Азербайджане объяснили, почему еще несколько лет назад запретили российские телеканалы

21.11 / Пашинян захотел провести реформу армии

12.08 / В штабе Тихановской опровергли спад протеста в Белоруссии

17.07 / Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис

16.02 / Наехавшего на мать с коляской водителя обвинили в покушении на убийство

05.02 / В Украине подготовлено более 56 тыс. коек с кислородом для пациентов с COVID-19 – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика