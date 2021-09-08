Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры, сообщили в экстренных службах.

«На улице 28 июня городского округа Богородский произошел взрыв газа, частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Источник сообщил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место направлены экстренные службы.

В прошлую субботу при взрыве газа в Дагестане пострадали два человека.