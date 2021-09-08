НЛО преследуют поезда в Индиане

3 октября 1958 года грузовой дизельный поезд № 91 двигался через северную часть центральной Индианы (США) по пути из Монона в Индианаполис вместе с бригадой в составе инженера Гарри Экмана, Сесила Бриджа (пожарного) и Морриса Отта, ответственного за торможение, плюс контролер Эд Робинсон и его помощник Пол Сосбей.

Примерно в 3:20 ночи они миновали удаленный перекресток под названием Оваско и вдруг увидели впереди в небе "четыре больших огонька, горящих мягким белым светом".

"Они (огни) пересекли рельсы перед поездом – по нашим оценкам, примерно в полумиле от нас. Они двигались довольно медленно, со скоростью не более 50 миль в час, четыре больших белых огонька. Только мы втроем в локомотиве видели свет в это время. Мы везли 56 автомобилей – то есть весь наш поезд, груженный этими автомобилями, растянулся где-то на полмили и из-за необычного угла, под которым эти огни летели, можно было понять, что парни (Робинсон и Сосбей) сидящие в кабузе (последнем вагоне) вероятно не видели их.

По этой причине я связался по радио с Робинсоном и сказал ему о том, что мы увидели. И пока мы все наблюдали за этими огнями, мы много переговаривались по радио, так что диспетчер в Лафайете, конечно, слышал нас, но он никогда не вмешивался", – рассказывал Бридж.

По словам Робинсона, когда Бридж связался с ним по радио, он к тому моменту тоже заметил необычные огни и раздумывал, что это такое. Огни летели примерно на полмили впереди кабуза.

"Через некоторое время после того, как мне сообщили об этом, эти объекты исчезли куда-то на несколько минут, но потом внезапно вернулись. Я бы сказал, что они были всего на высоте всего в паре сотен футов над поездом. И двигались они не очень быстро – может быть, 30 или 40 миль в час. Трудно было сказать – просто не замечаешь таких деталей в данных обстоятельствах.

Грузовой поезд, конечно, довольно шумный, но я не слышал никакого постороннего шума, к примеру как рев самолетных двигателей. Думаю, они летели бесшумно или почти бесшумно. Они пролетали над нами один за другим – большие круглые белые объекты, похожие на свечение флуоресцентных ламп, нечеткие по краям.

Они не сверкали и не освещали ничего вокруг себя, в том числе они не освещали автомобили на платформах. Они просто возвращались к нам, один за другим, пролетая над автомобилями. Затем они прошли вперед по рельсам еще полмили и, казалось, остановились. Когда эти штуки вернулись к востоку от нас, они загорелись намного ярче, чем были раньше.

Потом они повернули в линию, двигаясь на север или северо-восток, и мы заметили, что они загорались последовательно – сначала передний, затем номер два, три и четыре. Они изменили курс и вернулись назад, пролетев мимо поезда. Когда они сделали этот проход, они летели в противоположном нам направлении. Я предполагаю, что они были по крайней мере в миле или двух к востоку от нас, когда они это сделали.

В кабузе у нас были фонарики и мы начали мигать фонариками в направлении этих объектов. Мы подумали, что можем заставить их подойти поближе и они действительно спустились ниже через несколько минут, но, конечно, я не могу сказать, что они сделали это, потому что мы осветили их светом.

Еще в кабузе у нас был пятиэлементный фонарик с особым лучом, который дает довольно хороший луч на большие расстояния. Когда объекты сильно снизились и полетели прямо по рельсам позади поезда, я схватил этот фонарь и направил его луч на них. Как только на них попал свет, они "выпрыгнули" из луча боком. Когда они вернулись на рельсы, я сделал это снова, и они разлетелись.

Они вели себя так, словно им очень не нравился этот свет. Пока мы меняли стрелку, они держались подальше от путей, просто зависали там, пока мы не двинулись дальше. Потом они снова последовали за нами. Когда они наконец ушли в Кирклин, они просто помчались на северо-восток и продолжили свой путь, и мы их больше не видели."

Что здесь происходило? Оказалось, что вся команда видела это загадочное световое шоу под разными углами, в зависимости от того, находились ли они в локомотиве или в последнем вагоне, и все они могли видеть, что огни намеренно следовали за ними:

"Мы не видели их из нашей задней части поезда в течение нескольких минут после того, как они ушли на восток и повернули. Но парни в локомотиве все еще видели их. Я вернулся к радиопереговорам с Бриджем. Он все еще наблюдал за этим объектами. Они, должно быть, обогнули поезд и ушли к северу от нас, очень низко, потому что в следующий раз, когда мы увидели их, они помчались по рельсам прямо позади нас.

На этот раз они шли намного быстрее – намного быстрее, чем в первый раз. Они двигались чуть выше верхушек деревьев на полосе отвода, и они изменили свой способ полета – свое построение. Двое из них были на краю – двое посередине. Двое снаружи были наклонены под углом в одном и том же направлении. Четыре НЛО летели вот так по рельсам за поездом – один наклоненный на восток, два прямо вверх и вниз, затем один на западе наклонился точно так же, как и один на востоке.

Когда они впервые пролетели над поездом, мы увидели, что это были круглые объекты – дно у них было круглое. Затем, когда они взлетели по рельсам позади нас, мы увидели – Сосбей и я – что они были около 40 футов в диаметре и, может быть, 10 футов в ширину".

Следующая история также произошла в штате Индиана, это случилось 20 октября 1973 года в районе рядом с горой Вернон. Ранним утром поезд L&N проезжал по этому району, проходя мимо района Аптон. Около 6:50 утра у поезда начались проблемы с двигателем, но они продолжали двигаться к месту назначения.

Вдруг машинист и его помощник заметили загадочный свет невдалеке, который пульсировал от очень яркого к тусклому и обратно к яркому. Он не был похож на самолет, и они смотрели, как он движется по небу, а потом скрывается из виду. Но на этом их история не закончились.

Когда они приблизились к Каборну (6-7 миль к востоку от горы Вернон), машинист сообщил по внутренней связи тем, кто ехал в заднем вагоне, о том, что они видели впереди странный яркий свет. А когда они подъехали к Сент-Филлипсу, человек из заднего вагона сообщил машинисту, что теперь за ними по тому же пути по всей видимости идет какой-то другой поезд, так как он видел там свет, словно от его фар.

К тому времени они поднялись на холм Белкнап и вскоре остановились там из-за тех же проблем с двигателем. Кто-то из экипажа посоветовал обратиться за помощью к тому самому поезду, что ехал за ними, и только тогда выяснилось, что этот "соседний поезд" не вел никаких переговоров по радио с ними, как можно было бы ожидать в такой близости от них.

Через некоторое время человек из заднего вагона заявил "Я вижу его свет сзади и там на сигнале (на специальном светофоре возле путей) горит красное табло!". Красный сигнал обозначал опасность для путей, как если бы пути что-то блокировало. В такой ситуации было предложено позвонить в диспетчерскую и выяснить какой поезд здесь находится.

Быстрая проверка показала, что никакого поезда на путях за ними вообще нет. Получив это известие, человек из заднего вагона снова сообщил по радио "За нами что-то едет. Я вижу его. Это действительно ярко светит".

Так как поезд все еще стоял, они вышли из него и огляделись. Потом тот, кто сидел в заднем вагоне, подошел к сигнальному светофору и нажал кнопку перезапуска. И устройство тут же сменило красный сигнал на нормальный зеленый. А тот свет, который он видел позади на путях, теперь быстро двигался назад по рельсам, отдаляясь и исчезая.

Поезд вскоре внезапно "наладился", словно никаких проблем с двигателем не было, и дальше они поехали как обычно по маршруту.