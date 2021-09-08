 

Астрономы из США подтверждают существование «планеты X»

08.09.2021, 7:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Астрономы из США провели исследование и пришли к выводу, что девятая планета в Солнечной системе существует, сообщается в статье, опубликованной в arXiv.

Исследователи выяснили, что текущее расположение орбит объектов Пояса Койпера вызвано массивным объектом или загадочной «Планетой X» (Нибиру), которую до сих пор не обнаружили астрономы.

Астрономы из США подтверждают существование «планеты X»Авторы исследования в своей работе учли возможные искажения данных, однако даже в этом случае распределение орбит выглядит слишком аномальным.

Даже если предположить, что это всего лишь случайность, то ее вероятность составляет 0,4%. При этом астрофизики смогли достаточно точно определить местонахождение орбиты загадочной девятой планеты.

Исследователи выяснили, что космическое тело находится значительно ближе к Солнцу, чем считалось ранее. Однако астрономам до сих пор не удалось визуально подтвердить ее существование. Они надеются ее разглядеть при помощи обсерватории Веры Рубин, которая начнет функционировать в следующем году.

В 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин предположили существование девятой планеты, которая, по их расчетам, в пять раз массивней Земли и ее орбита находится в 10 раз дальше орбиты Нептуна.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Сенатор Пушков объяснил стремление Байдена провести саммит с Путиным: Худшие последствия

06.10 / Мнение: Осенний цугцванг

04.09 / Китай поддержит заявку Владивостока на проведение летней Олимпиады-2036

02.04 / Мнение: Одесса. Утро. Неизвестные

03.08 / Мнение: Гопота в тельняшках…

26.03 / Мнение: О тайной стороне прекрасной жизни в СССР

21.09 / «ДОМ-2»: Беременную Левченко госпитализировали после ссоры с Блюменкранцем

20.06 / Как визуально сделать нос более тонким: лайфхак с пинцетом

30.06 / Валерий Соловей: Кремль не боится, но ему это неприятно – какие-то мухи летают

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика