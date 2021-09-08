Астрономы из США подтверждают существование «планеты X»

Астрономы из США провели исследование и пришли к выводу, что девятая планета в Солнечной системе существует, сообщается в статье, опубликованной в arXiv.

Исследователи выяснили, что текущее расположение орбит объектов Пояса Койпера вызвано массивным объектом или загадочной «Планетой X» (Нибиру), которую до сих пор не обнаружили астрономы.

Авторы исследования в своей работе учли возможные искажения данных, однако даже в этом случае распределение орбит выглядит слишком аномальным.

Даже если предположить, что это всего лишь случайность, то ее вероятность составляет 0,4%. При этом астрофизики смогли достаточно точно определить местонахождение орбиты загадочной девятой планеты.

Исследователи выяснили, что космическое тело находится значительно ближе к Солнцу, чем считалось ранее. Однако астрономам до сих пор не удалось визуально подтвердить ее существование. Они надеются ее разглядеть при помощи обсерватории Веры Рубин, которая начнет функционировать в следующем году.

В 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин предположили существование девятой планеты, которая, по их расчетам, в пять раз массивней Земли и ее орбита находится в 10 раз дальше орбиты Нептуна.