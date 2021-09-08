Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
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Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало выступил с обращением к местным силовикам. Он призвал оставшихся честных сотрудников немедленно арестовать главу государства. Политик жестко отреагировал на обвинительный приговор в отношении своих соратников, Марии Колесниковой и Максима Знака, которых 6 сентября суд отправил в колонию на 11 и 10 лет, соответственно. Цепкало посчитал это решение “местью лживого самозванца” Лукашенко.
Оппозиционер не стеснялся выражений. Он подчеркнул, что приговор суда для него не стал неожиданностью с учетом того, что Белоруссией руководит “человек без морали и совести”, который проиграл на выборах. Кстати, сам Цепкало летом прошлого года не был допущен до президентских выборов.
По его словам, ранее Лукашенко обещал не воевать с женщинами. Однако, как считает политик, приговор Колесниковой – это доказательство “лживой натуры” президента Белоруссии. Оппозиционер уверен, что Батька в своей деятельности опирается только на “беспринципную ложь и оружие”.
“Мир увидел, что под имиджем властного диктатора [Лукашенко] скрывается жалкое необразованное существо”, – заявил Цепкало.
Кроме того, политик считает, что сегодня белорусское общество готово начать забастовки против действующего политического режима. Результат этого противостояния ясен, считает Цепкало. Он обещал продолжить работу по мобилизации белорусов.
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