 

Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец

08.09.2021, 6:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало выступил с обращением к местным силовикам. Он призвал оставшихся честных сотрудников немедленно арестовать главу государства. Политик жестко отреагировал на обвинительный приговор в отношении своих соратников, Марии Колесниковой и Максима Знака, которых 6 сентября суд отправил в колонию на 11 и 10 лет, соответственно. Цепкало посчитал это решение “местью лживого самозванца” Лукашенко.

Оппозиционер не стеснялся выражений. Он подчеркнул, что приговор суда для него не стал неожиданностью с учетом того, что Белоруссией руководит “человек без морали и совести”, который проиграл на выборах. Кстати, сам Цепкало летом прошлого года не был допущен до президентских выборов.

По его словам, ранее Лукашенко обещал не воевать с женщинами. Однако, как считает политик, приговор Колесниковой – это доказательство “лживой натуры” президента Белоруссии. Оппозиционер уверен, что Батька в своей деятельности опирается только на “беспринципную ложь и оружие”.

“Мир увидел, что под имиджем властного диктатора [Лукашенко] скрывается жалкое необразованное существо”, – заявил Цепкало.

Кроме того, политик считает, что сегодня белорусское общество готово начать забастовки против действующего политического режима. Результат этого противостояния ясен, считает Цепкало. Он обещал продолжить работу по мобилизации белорусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Самые громкие расследования 2020 года

17.12 / Мнение: Щипцы: локус и фокус

18.06 / После Путина внимание Байдена переключается на Си

30.06 / Ракетчики Черноморского флота успешно поразили врага с берега Крыма

14.05 / Мнение: Чем Юля хуже?

08.01 / Насколько заразны люди с бессимптомной формой COVID-19?

19.10 / Старшенбаум исправила неудачную операцию по увеличению груди

16.06 / Из подмосковной реки выловили странный труп человека

05.10 / “Излучал спокойствие”: Вокалист Little Big Антон Лиссов откровенно рассказал о родах жены

10.03 / Мнение: Россия нашла яйца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика